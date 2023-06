Der Satz deutet an, dass der Anlass für Meta, jetzt endlich genauer zu erklären, wie seine automatische Sortierung seit Langem funktioniert, nicht allein guter Wille ist. In Artikel 27 des Digitale-Dienste-Gesetzes der EU nämlich heißt es: »Anbieter von Online-Plattformen, die Empfehlungssysteme verwenden, müssen in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen in klarer und verständlicher Sprache die wichtigsten Parameter, die in ihren Empfehlungssystemen verwendet werden, sowie alle Möglichkeiten für die Nutzer, diese wichtigen Parameter zu ändern oder zu beeinflussen, darlegen.«