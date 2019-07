Instagram ohne Like-Zahlen, die für jeden sichtbar sind? Dass dies mehr ist als nur ein Gedankenexperiment, deutete sich schon Anfang Juli an. Instagram-Chef Adam Mosseri sagte damals in einem Interview, dass die Anzeige für Likes verschwinden könnte - denn man wolle nicht, "dass sich Nutzer zu sehr darauf fokussieren, miteinander zu konkurrieren". Instagram solle kein "Wettbewerb" sein, so Mosseri, "sondern ein Ort, an dem Menschen sich mit denjenigen verbinden können, die ihnen wichtig sind".

In Kanada hatte die Foto- und Videoplattform schon vor drei Monaten eine Testphase gestartet, während der die Like-Zahlen ausgeblendet werden. Nun weitet Instagram diesen Test offenbar aus, wie "TechCrunch"berichtet. Dem Magazin zufolge können nun auch Nutzer in Irland, Italien, Japan, Brasilien, Australien und Neuseeland vorerst bei fremden Beiträgen keine Likes mehr sehen. Eine Einblendung innerhalb der App informiert über die Streichung der Herzen.

Völlig verschwinden die Like-Zahlen aber auch in den Testmärkten nicht. Denn Nutzer können Fotos und Videos Dritter weiter mit Herzen versehen. Zu sehen sind die Likes aber nur noch bei eigenen Beiträgen, solange man in seinen eigenen Account eingeloggt ist. Unter Beiträgen von Dritten sieht man fortan nur noch die abgegebenen Kommentare - und ob der Post eigenen Freunden gefallen hat.

Aktuell gibt es keine Möglichkeit für Instagram-Nutzer, die Teilnahme an diesem Test zu verweigern. Es ist auch unklar, ob die Likes bald wieder öffentlich sichtbar sein werden oder ob Instagram sie Stück für Stück in immer mehr Ländern ausblendet. Ob oder wann in Deutschland eine Testphase starten könnte, ist nicht bekannt.