Die Zeit des Internet Explorer ist abgelaufen – das sieht längst auch Microsoft so. An diesem Mittwoch hat das Unternehmen seinen Support für den 1995 eingeführten und einst weit verbreiteten Browser weitgehend auslaufen lassen. Betroffen sind Windows-10-Versionen , die dem sogenannten »halbjährlichen Kanal« zuzuordnen sind, also zweimal jährlich ein Funktionsupdate bekommen. Beim Versuch, den Browser zu starten, sollen Nutzerinnen und Nutzer fortan zunächst zum Nachfolgeprogramm Edge geleitet werden. Später soll der Internet Explorer auf den betroffenen Systemen dann per Windows-Update endgültig deaktiviert werden.