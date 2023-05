Während der Coronakrise, so die Autoren der Studie, sind die Umsätze über iOS-Apps gestiegen. Zwischen 2019 und 2022 betrug das jährliche Wachstum jeweils zwischen 27 und 29 Prozent, was bedeutet, dass der Gesamtmarkt sich in den vergangenen vier Jahren mehr als verdoppelt hat.

Bemerkenswert sind dabei einige regionale Unterschiede. So wurden in China 2022 rund 523 Milliarden Dollar für den Kauf von Waren und Dienstleistungen per App aufgebracht, also mehr als die 519 Milliarden, die das gesamte App-Store-Ökosystem 2019 erwirtschaftete. China, so der schnelle Schluss, ist Onlineshopping-Land. Für Apples Bilanz allerdings ist es der Studie zufolge mit 21 Milliarden Dollar nur die drittwichtigste Region. Mehr kommissionspflichtige Umsätze werden in den USA und dem »Rest der Welt« generiert, insgesamt 52 Milliarden Dollar. Europa steht mit elf Milliarden Dollar am Ende der Rangliste.