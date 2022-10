Die iranische Regierung will den Facebook-Mutterkonzern Meta wegen »Hetzerei« verklagen. »Die beiden sozialen Netzwerke Instagram und WhatsApp (von Meta Platforms) waren als Teil der Verschwörungsoperationen unserer Feinde an der Verbreitung von Hetzmaterial und an der Gefährdung unserer nationalen Sicherheit beteiligt«, sagte Vizeinnenminister Madschid Mirahmadi am Montag. Das berichtet die iranische Nachrichtenagentur Mehr. Die nationale Sicherheit sei die »rote Linie« des Systems, so Mirahmadi.