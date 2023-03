Nachbesserung innerhalb von 20 Tagen

Unklar blieb zunächst, was das Verfahren der italienischen Datenschutzbehörde für Nutzerinnen und Nutzer in Italien bedeutet. Die Behörde fordert aber, dass OpenAI, welches von Microsoft unterstützt wird, an mehreren Punkten nachbessert: Das Unternehmen solle nun »innerhalb von 20 Tagen über ergriffene Maßnahmen informieren«. Andernfalls drohe »eine Strafe von bis zu 20 Millionen Euro oder bis zu vier Prozent des Jahresumsatzes«, erklärte die Behörde weiter.