Der streitfreudige Musk hingegen hat das Klima kippen lassen: Aus der Kommunikationsplattform ist eine Konfliktplattform geworden. Die Standard-Timeline »Für Dich« zeigt mir mittlerweile fast ausschließlich Streit. Informationen und konstruktive Debatte haben geringe Priorität. Auch die Suche funktioniert für mich kaum noch – sei es, weil viele Inhalte nicht mehr auf Twitter landen oder weil die Technik der Plattform nach den Massenentlassungen mehr als wackelig wirkt. Ganz kann ich Twitter noch nicht hinter mir lassen, meine aktive Teilnahme habe ich aber vor Monaten eingestellt.

Torsten Kleinz

Wir waren schon immer Twitters nützliche Idioten

Wir speisen unsere Lebenszeit und unsere Daten bei Twitter ein, freuen uns, dass es bisher »umsonst« war und werden mit Dopamin belohnt. Die traurige Wahrheit ist: Wir waren dort schon immer nützliche Idioten, die ein Unternehmen füttern. Auch schon vor Elon Musk.

Funfact: Viele Nutzerinnen und Nutzer gaben sich auf der Plattform als besonders kritisch, politisch aufgeklärt und rebellisch. Gleichzeitig ist es für sie oftmals eine Art soziale Ersatzbefriedigung geworden, sie sind von ihrem virtuellen Publikum regelrecht abhängig geworden – eine Art Twittersklaven. Das Beste, was so einem Unternehmen passieren kann. Mit der Übernahme von Musk und dem neuen Logo ist das kommerzielle Interesse nur sichtbarer geworden. Ich nutze die Plattform mittlerweile ohnehin fast nur noch für Infotainment. Die aggressive Stimmung ist unerträglich geworden.

Susanne Götze

Flohmarkt für Quacksalber und Rechtsradikale

Ich bin seit mehr als 14 Jahren auf Twitter, ohne diese Plattform wäre ich wohl nicht Journalist geworden. Auf Twitter habe ich nachts um vier die Wahl von US-Präsidenten verfolgt und den Absturz von Bundesministern. Zeitweise war das mein Job. Auf Twitter konnte man einst sogar Freundschaften entwickeln.

Lange Zeit war es tatsächlich eine Form von unabhängiger, kritischer Öffentlichkeit. Irgendwann wurde daraus ein Geschäftsmodell. Erst für Einzelne, die verstanden hatten, dass man sich durch schamlose Wiederholung und Zuspitzung Gehör verschaffen kann. Seit Elon Musks Übernahme befeuert das Unternehmen selbst diese Entwicklung. Twitter ist für mich seitdem unerträglich. Seriöse und etablierte Quellen werden heute verhöhnt und versteckt, die besten Plätze in Debatten verkauft. Ein gesellschaftlicher Austausch ist so nicht mehr möglich. Die Seite ist heute ein Flohmarkt für Quacksalber und Rechtsradikale. Ich bleibe auf Twitter, aber nur, weil ich noch sehen will, wie es zu Ende geht.

Jan Petter

Auf Herzchen konditioniert

Don Quijote gegen die Windmühlen, das war ich auf Twitter. Wider den Mainstream und all den Hass und die Häme habe ich versucht, die Plattform zu einer Wohlfühloase zu machen. Ich habe vor allem Fotos aus meinem Garten gepostet: Ich folge vielen anderen Gärtnerinnen und Gärtnern, die meisten davon sind Briten (im Vereinigten Königreich gilt Gärtnern als Kunstform), und ich wusste, wenn ich Fotos von verregneten Zinnien in Essex sah: Ah! Dieses Regentief ist in ein paar Stunden sicher auch in Deutschland, alles wird nass und gut.

Für uns gutmütige Spinner war Raum auf Twitter, auch neben allem, was wichtiger war und relevanter.

Wie faszinierend es anfangs war, wer einem zurückfolgte oder zumindest Posts likte! Welche Ekstase ein Herzchen von Ricky Gervais – RICKY GERVAIS! – auslöste! Er hatte es mir für hemmungslose Schleimerei beschert, ich hatte seine Netflix-Serie »After Life« hymnisch – und aus tiefstem Herzen – gelobt. Meißelt das auf meinen Grabstein, erzählte ich allen, die ich kannte: ein Twitterherzchen von Ricky Gervais!

Der Wohlfühl-Lack ist ab. Ich wurde von Twitter wie ein Äffchen gedrillt, bis mir – wie überall im Netz – der Algorithmus zum Hals raushing. Auf Herzchen konditioniert zu werden, das ist am Ende ziemlich jämmerlich. Mit Elon Musk Twitter-Übernahme war mein Traum ausgeträumt. Ich dümpele dort noch herum, unneugierig und lustlos, das »X« wird mich über die Klippe schubsen. Mein Herz ist schon lange weg.

Patricia Dreyer

Zurück bleibt nur ein schwarzes X

Nach neun Jahren verlasse ich jetzt Twitter.

Hier habe ich Dinge gesehen, die kaum zu glauben waren. Mutige Gruppen organisierten sich und standen für ihre Rechte ein: #BLM #MeToo #freeHongKong #transrightsarehumanrights… Ein verrückter Milliardär twitterte sich ins Weiße Haus: #Trump.

Diese einzigartige Plattform verschwindet jetzt, wie ein kleiner Vogel am weiten Horizont, und hinterlässt nur ein schwarzes X.

Time to die.

Simon Uhl

Dystopischer Unort

Twitter hat mir viel gegeben, seit ich mich im Jahr 2009 zum ersten Mal angemeldet hatte. Ich habe die Grüne Revolution in Iran damit verfolgt, den Arabischen Frühling, die Eurokrise, die Kriege in Syrien und der Ukraine, Barack Obamas Wahlkampf und die Trump-Präsidentschaft. Es gab kein besseres Medium, um am schnellsten und umfassendsten informiert zu sein. Twitter war ein wichtiger Teil meines beruflichen Lebens, mein Informations-Nervenzentrum. Es war außerdem ein Ort, an dem ich hochinteressante Leute kennengelernt – und außerdem viel über den sehr eigenen Twitter-Humor gelacht – habe.

Und jetzt? Hat Elon Musk diesen Ort für viel zu viel Geld gekauft, um ihn in einen dystopischen Unort namens »X« zu verwandeln. Einen Ort, an dem rechtsradikale Kryptofans, die ein Abo gekauft haben, vom Algorithmus bevorzugt werden. Einen Ort, an dem ein Mann sein krudes verschwörungstheoretisches Weltbild zum Mainstream machen will. Wie zum Beweis hat er nun auch noch den blauen Twitter-Vogel getötet und ihn durch ein schwarzes Bösewicht-Signet ersetzt.

Ich kann jeden verstehen, der kein Versuchskaninchen eines größenwahnsinnigen Milliardärs sein will und diesen Ort verlässt, der mit dem früheren Twitter etwa so viel zu tun hat wie in der Serie »Stranger Things« die spiegelbildliche Geisterwelt »Upside Down« mit der realen Welt. Aber ich bleibe trotzdem, ich harre aus bis zum bitteren Ende. Erstens, weil es noch immer keine wirkliche Alternative gibt: Mastodon ist zu nischig, Threads für Europäer gesperrt, für Bluesky braucht man noch immer eine Einladung – und vielleicht wird nach der Zerstörung von Twitter ohnehin nie mehr ein Ort auf diese Weise das Zentrum der Konversation sein können, wie Twitter es bisher war.

Zweitens bleibe ich aus purer Nostalgie: Ich habe zu viele wichtige Dinge auf Twitter erlebt (und so werde ich es immer nennen), um es in dieser dunklen Stunde zu verlassen. Ich werde bleiben und twittern, bis Elon Musk den letzten Cent seiner 44 Milliarden Dollar vernichtet hat, die er für eine App ausgegeben hat, die er zerstören will.

Mathieu von Rohr