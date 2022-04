Mit einem großen Update für seinen Online-Kartendienst setzt Apple am Donnerstag seine Aufholjagd auf Google Maps fort und führt eine Reihe von Neuerungen für Deutschland ein. Die auffälligste ist die überarbeitete Darstellung. Grundlage dafür sind verbesserte Kartendaten, die nun genutzt werden, um in der 3D-Ansicht Gebäude dreidimensional darzustellen, was die Orientierung verbessern soll.

Darüber hinaus sollen Navigationsanweisungen nun auch nach dem Wechsel des Verkehrsmittels weitergeführt werden. Wenn man also seinen Wagen auf dem Weg ins Kino in einem Parkhaus abgestellt hat, führt die Software mit Fußgänger-Navigation weiter bis zum Ziel.

Und schließlich wird auch die Funktion »Umsehen«, Apple Gegenstück zu Googles Street View, in Deutschland eingeführt. »Umsehen« ermöglicht es Nutzerinnen und Nutzern, sich am Bildschirm in einer dreidimensionalen Abbildung eines Ortes umzuschauen. Bisher gab es diese Möglichkeit für einige US-Städte, Andorra, Kanada, Italien, Portugal, Spanien und San Marino. Hierzulande soll nun München als bisher einzige Stadt den Anfang machen.

Wie man die neuen Funktionen nutzen kann

Trotz all dieser Neuerungen bleiben deutschen Nutzerinnen und Nutzern immer noch einige Funktionen von Apples Karten-App vorenthalten. Autofahrer etwa würden sich sicher freuen, wenn sie auch hierzulande vor Blitzern gewarnt würden, so wie es die App schon in 39 Ländern, von Australien bis in die USA, tut. Radfahrer hingegen müssen weiter darauf warten, sich von Apples Karten-App den Weg weisen zu lassen.