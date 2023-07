Das Video, in dem Convey das Geschehen nacherzählt, dauert rund eine Minute. Zusammenfassen lässt es sich so: Als ein Paketbote von DPD bei ihr klingelte, hatte die Britin gerade ihr Baby gestillt, eine Brust lag davon noch frei. »My tit was hanging out«, beschreibt sie das, was sie erst im Nachhinein merkte, in eigenen Worten. So nahm Convey neben einer Sendung, die mutmaßlich an ihren Mann adressiert war, auch noch ein Paket für einen Nachbarn an. Als dieser kurz darauf sein Paket abholte, sei er ungewohnt kurz angebunden gewesen, erzählt Convey weiter. Erklären können habe sie sich das erst, als sie realisierte, dass sie auch ihm mit blanker Brust entgegengetreten war.