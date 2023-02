Bereits am kommenden Mittwoch wird das Unternehmen möglicherweise entsprechende Details bekannt geben. In einer Einladung, aus der »The Verge« zitiert , heißt es, bei der Veranstaltung werde es darum gehen, »künstliche Intelligenz zu nutzen, um neu zu denken, wie Menschen nach Informationen suchen, sie erforschen und damit interagieren«. Es solle »natürlicher und intuitiver als je zuvor« werden, »zu finden, was du brauchst«. Übertragen wird das Ganze auf YouTube ab 14:30 Uhr deutscher Zeit.