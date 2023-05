Laut »Techradar«, das die neuen Funktionen bereits getestet hat , liefert die Suche nach der richtigen Schwungtechnik beim Skifahren nicht nur eine Antwort in Textform, sondern auch ein dazu passendes Video. Auf die Frage, warum der Planet Neptun blau ist, bekamen die Journalisten demnach neben Text auch ein entsprechendes Bild angezeigt. Bislang konnten die KI-Funktionen in Bing und Edge nur in Textform genutzt werden. Die KI hilft dabei, bessere Ergebnisse für die eingegebenen Suchbegriffe zu liefern oder antwortet in Form eines Chatbots.