Sechs Verdächtige ermittelt

Die Polizei München verkündet nun einen Ermittlungserfolg. In einer Pressemitteilung hieß es am Sonntag, dem für Cybercrime zuständigen Kriminalkommissariat 122 sei es gelungen, sechs tatverdächtige Männer zu ermitteln, die alle zwischen 22 und 25 Jahre alt seien. Bei Durchsuchungen seien zahlreiche Mobiltelefone und Laptops sichergestellt worden.

Die Polizei ordnet den in München wohnenden Männern rund 500 Fälle zu, die Rede ist dabei von einem »Vermögensschaden« in sechsstelliger Höhe, den die »Süddeutsche Zeitung« wiederum auf 70.000 bis 100.000 Euro beziffert. Die Zeitung berichtet, zwei der Täter seien einem Lidl-Mitarbeiter aufgefallen, »weil sie in einer Filiale mehrmals Gutscheine über 100 Euro gekauft, aber unterschiedliche Bankverbindungen angegeben hätten«.