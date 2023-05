Es gilt als ihr Verdienst, den Anzeigenverkauf des Senders in die digitale Zukunft geführt und dabei die gesamte Werbeindustrie zu Veränderungen gedrängt zu haben. Zuvor arbeitete die Absolventin der Pennsylvania State University (1985) in unterschiedlichen Führungspositionen, zuletzt von 1996 bis 2011 für Turner Broadcasting.

Yaccarino gilt als eine der Mächtigsten in der Branche, als bestens vernetzt in den umsatzstärksten Unternehmen der USA. Jene Fortune 500 also, die Musk mit seinem erratischen Führungsstil und seinen umstrittenen Aussagen zu Hassbotschaften und Desinformationen verschreckt hat. Dabei sind die Werbeeinnahmen die zentrale Geldquelle von Twitter. Zahlreiche Anzeigenkunden befürchten jedoch ein negatives Umfeld für ihre Produkte und meiden Twitter deswegen. Deren Vertrauen gilt es zurückzugewinnen.