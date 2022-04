In einer aktuellen Finanzierungsrunde habe die Luca-Macher 30 Millionen Euro eingesammelt, um die Anwendung in eine Bezahl-App für die Gastronomie und den Kulturbetrieb umzubauen. Zu den Risikokapitalgebern für die Berliner Culture4Life GmbH gehören die Unternehmen Target Global, The Delta und embedded/capital, teilte die Betreibergesellschaft am Donnerstag in Berlin mit.

Dem Magazin »Capital« sagte Patrick Hennig nun , man wolle »passende Fintech- und ID-Lösungen« in die Software integrieren, um künftig etwa das »Buchen, Bestellen und Bezahlen in Restaurants oder Check-ins in Hotels« mit der App möglich zu machen. In dem Artikel heißt es weiter, Luca solle zu einer digitalen Geldbörse werden, in der die Nutzer Personalausweis, Impfzertifikat und Zahlungsmittel hinterlegen können. Ziel sei es, den Restaurantbesuch »von der Bestellung am Tisch bis hin zu Bezahlung und Trinkgeld vollständig zu digitalisieren«.