Die Vorgeschichte: Mitte Mai berichtete zuerst die Nachrichtenagentur Bloomberg, dass Metas Tochterunternehmen Instagram an einem direkten Twitter-Konkurrenten arbeitet. Mittlerweile haben Metas Angestellte auch schon eine erste Vorschau zu sehen bekommen. Ein Name steht demnach noch nicht fest, das Angebot könne aber »Threads« heißen. Bislang werde das Vorhaben nur »Project 92« genannt. Es solle aber so bald wie möglich veröffentlicht werden.