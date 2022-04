Facebooks Mutterfirma Meta arbeitet angeblich an einer neuen virtuellen Währung. Anders als bei Metas im Januar begrabenen Projekt Diem basiere diese digitale Währung voraussichtlich nicht auf der Blockchain-Technologie, schreibt die »Financial Times« . Der Zeitung zufolge sprechen manche Meta-Mitarbeiter scherzhaft von »Zuck Bucks«, in Anspielung auf Meta-Chef Mark Zuckerberg.

Konzipiert werde die Währung vor allem mit Blick auf Metas geplantes Metaversum, heißt es. Es handelt sich demnach eher um ein langfristiges Anliegen des Konzerns – im Unterschied zu derzeit ebenfalls die Runde machenden Plänen Metas, Facebook und Instagram mit NFT-Funktionen auszustatten. Seine Arbeit an der Kryptowährung Diem hat der Konzern aufgegeben, nachdem es ihm und seinen Partnerfirmen nicht gelungen war, die Regulierungsbehörden von seinem Vorhaben zu überzeugen.

An ihrem angedachten Verwendungsort, im Metaversum, könnte Metas virtuelle Währung einerseits zum Bezahlen genutzt werden. Zum Beispiel für Influencer könnte sie aber auch eine Möglichkeit darstellen, in jener virtuellen Parallelwelt Einnahmen zu erzielen.

Mit Blick auf seine Apps ist Meta dem Bericht zufolge auch an der Implementation sogenannter »Social Tokens« und »Reputation Tokens« interessiert, letzteres kann man sich als digitale Verdienstorden vorstellen. Ähnliches gibt es zum Beispiel auf dem Diskussionsportal Reddit, wo sich Nutzer für besonders interessante Beiträge mit digitalen Medaillen auszeichnen können .

Virtuelle Währungen gibt es derweil in vielen Videospielen wie »Fortnite«, aber auch in Apps wie TikTok, wo Nutzer ihren Lieblings-Videomachern digitale Geschenke kaufen können. Die Videomacher können diese Geschenke dann in Auszahlungen umwandeln.