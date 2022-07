Nun reagiert Instagram-Chef Adam Mosseri auf die Proteste und rudert zurück. In einem Interview mit dem Tech-Journalisten Casey Newton gestand er ein, dass sich der Unmut auch in einem Rückgang der Nutzungszahlen niederschlug. »Die Leute sind frustriert«, so Mosseri. Daher kündigte er an, dass der Konzern einige der Neuerungen in den nächsten ein bis zwei Wochen wieder aufheben werde.