Microsofts Pressechef Frank X. Shaw schreibt in einem Blogbeitrag , man habe von vielen Firmenkunden gehört, dass sie aus ebensolchen Gründen bisher davor zurückschreckten, derartige Tools in ihren Unternehmen einzusetzen. Bing Chat Enterprise werde deshalb von einem »gewerblichen Datenschutz« gesichert, was bedeute, dass die Chatdaten einzig beim Kunden verblieben und auch nicht zum weiteren Training der KI verwendet würden. Shaw: »Was reinkommt – und was rauskommt – bleibt geschützt«, aber nicht kostenlos. Auch für die Nutzung von Bing-Chat für Firmen als Stand-alone-Produkt werden Unternehmen zur Kasse gebeten, müssen dafür fünf Dollar pro Monat zahlen.