Es läuft derzeit gut für Microsoft, und das ist Satya Nadella anzumerken. Der CEO hielt sich in seiner sogenannten "Vision Keynote" zum Auftakt der Entwicklerkonferenz Build am Montag nicht lange mit allgemeinen Tech-Visionen auf. "An die Arbeit" war vielmehr das unausgesprochene Motto seines Auftritts im Washington State Convention Center in Seattle.

Microsoft hat gerade erstmals einen Marktwert von einer Billion Dollarüberschritten, mit Cloud und Maschinellem Lernen zwei tragende Säulen für seine Zukunft aufgebaut und zuletzt auch an Windows besser verdient als erwartet. Nadella machte den Eindruck, als wolle er diese Dynamik ausnutzen und die anwesenden Entwickler so schnell wie möglich mit Microsofts Werkzeugkästen ausstaffieren und zurück in ihre Unternehmen schicken, um die Arbeitswelt zu modernisieren. Microsofts Cloud-Dienst Azure solle dazu die Infrastruktur, nicht weniger als "der Computer der Welt" werden, sagte Nadella.

In seiner Vorstellung werden Menschen bald lange Gespräche mit Computern führen, Meetings in der Mixed Reality abhalten und gemeinsam an Projekten arbeiten, als säßen sie alle vor dem demselben Gerät, auch wenn sie über alle Welt verstreut sitzen und verschiedene Anwendungen vor sich haben.

Neues im Edge-Browser

Microsoft Internet-Explorer-Modus im Edge-Browser

Ironischerweise ist die wesentlich nähere Zukunft gleichzeitig ein Eingeständnis, dass viele Microsoft-Kunden noch immer ein Stück weit in der Vergangenheit leben. Nadella kündigte nämlich neue Funktionen für die kommende Version seines Edge-Browsers an, und die bemerkenswerteste ist, dass Edge einen -Internet Explorer-Modus bekommt.

Innerhalb von Edge wird sich nahtlos der alte Internet Explorer (IE) öffnen lassen. Damit können Unternehmen ihre noch an den Edge-Vorgänger angepassten Anwendungen innerhalb eines modernen Browsers nutzen. Das ist kein Nischenszenario, Microsoft zufolge nutzen noch 60 Prozent aller Unternehmen weltweit solche Alt-Programme.

Bisher mussten sie den IE parallel betreiben, nun verspricht Microsoft eine nahtlose Integration: Ein Link in Edge auf eine IE-basierte Anwendung öffnet sich im Edge-Fenster, Lesezeichen und andere Anpassungen bleiben erhalten. Nur ein kleines IE-Logo in der Adresszeile wird verraten, dass man gerade im Internet Explorer unterwegs ist.

Außerdem werden Edge-Nutzer aus drei neuen Privatsphäre-Einstellung auswählen können: unrestricted, balanced und strict werden sie auf Englisch heißen, also etwa uneingeschränkt, ausgewogen und strikt. Je nach Auswahl schränkt Edge ein, inwieweit Tracker den Nutzer durchs ganze Web verfolgen können. Im strikten Modus werden einige Websites möglicherweise unbrauchbar sein, obwohl er wie auch die anderen Modi keineswegs alle Werbe-Elemente blockiert, sondern nur die mit Tracking-Skripten. Warum diese Optionen besser sein sollen als die diversen Ad- und Skriptblocker-Add-ons, die mit den kommenden Edge-Generation kompatibel sein sollten, wurde allerdings nicht klar.

Mit einer Collections genannten Funktion bekommt Edge aber auch ein Werkzeug, das kein anderer Browser bietet. Sie ermöglicht es, Bestandteile aus mehreren Websites - Fotos oder Texte zum Beispiel - in ein neues Dokument zu überführen. Das kann unter anderem eine Word- oder Excel-Datei sein. Edge bringt alles ins passende Format, erstellt automatisch Fußnoten mit Links zu den Originalen und erstellt auf Wunsch sogar Tabellen aus Metadaten wie zum Beispiel Produkt-Preisen. Das Ergebnis lässt sich direkt aus dem Browser heraus als E-Mail verschicken.

Details zum Zeitplan nannte Microsoft allerdings nicht. Die neue Edge-Version, die auf der Codebasis von Googles Open-Source-Projekt Chromium läuft, können Entwickler bereits seit einigen Wochen testen. Wann sie allen Nutzern zur Verfügung gestellt wird, ist noch offen.

Fluid Framework: Kollaboratives Arbeiten weitergedacht

Microsoft Automatische Echtzeit-Simultan-Übersetzung in "Fluid"

Zumindest noch in diesem Jahr will Microsoft ein Fluid Framework genanntes Entwicklungsumfeld veröffentlichen, mit dem kollaboratives, anwendungsüberschreitendes Arbeiten schneller und einfacher werden soll, als je zuvor.

Erinnert sich noch jemand an Goole Wave? Das Projekt war vor zehn Jahren mit ähnlichem Ziel großem Tamtam gestartet, bereits 2010 aber wieder gestoppt worden. Microsofts Fluid Framework soll nun eine Art Wave auf Steroiden werden und "die Grenzen des Dokuments, wie wir es kennen, überschreiten", wie das Unternehmen mitteilte.

In einem Video demonstrierte Microsoft das Konzept anhand eines Dokuments, an dem gleichzeitig mehrere Menschen an verschiedenen Orten auf der Welt und mit verschiedenen Anwendungen arbeiten. Eine Person bearbeitete eine Excel-Tabelle in Microsofts Cloud, eine andere innerhalb einer E-Mail. Die Änderungen werden dabei praktisch in Echtzeit für alle sichtbar.

Die Menschen werden sich, wenn es nach Microsoft geht, bei der Arbeit auch von "intelligenten Agenten" unterstützen lassen können. Klingt nach dem fiesen Agent Smith aus den "Matrix"-Filmen, aber Fluid-Bots sollen zum Beispiel ganz harmlos Inhalte in andere Sprachen übersetzen, während sie eingetippt werden, oder passende Fotos für ein Projekt aussuchen.

Cortana soll intelligenter werden

Die "intelligenten Agenten" sollen das vorantreiben, was Microsoft seit Jahren "conversational AI" nennt, letztlich die Mensch-Maschine-Kommunikation in natürlicher Sprache. So soll die virtuelle Assistentin Cortana von neuen Algorithmen und Modellen profitieren, die ihr kontextbezogenes Verständnis ermöglichen.

Auch das konnte Microsoft allerdings nicht auf der Bühne demonstrieren, sondern nur als Konzept in einem Film. Es zeigte eine Frau, die eine mehrere Minuten lange Konversation mit ihrem Smartphone führte und Cortana dabei mehrere komplexe Aufgaben zur Kalenderverwaltung vorsetzte, mit ganzen 34-Dialogwendungen. Cortana musste also bei jeder Wendung den Kontext der Fragen und Befehle der Frau verstehen - bisher muss das als reine Zukunftsvision gelten.

Blick nach Mountain View

Kurz nach Nadellas Auftritt gab es am Montag noch zwei "technische Keynotes" mit weiteren Details vor allem für die anwesenden Entwickler. Am Dienstag hingegen wird es anders als im Vorjahr keine Keynote mehr geben - sondern einen Livestream vom Auftakt zu Googles Entwicklerkonferenz I/O. Es dürfte eine Art Zugeständnis vor allem an jene Entwickler sein, die Anwendungen sowohl für Windows, als auch für Android programmieren. Vielleicht können sich die beiden Unternehmen 2020 ja sogar darauf einigen, ihr Entwicklerkonferenzen nicht gleichzeitig zu veranstalten. Das wäre wahrhaft visionär.