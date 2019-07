Microsoft Outlook So schützen Sie sich vor der täglichen E-Mailflut

Maßnahmen, um der täglichen E-Mailflut Herr zu werden, füllen ganze Seminare und Bücher. Meist geht es dabei um aufwändiges automatisches Wegsortieren von eingehenden Nachrichten per Filterregeln, oder um radikale Verhaltensänderungen im Umgang mit Mails nebst Umerziehung von Kollegen und Kommunikationspartnern. Es geht aber auch eine Nummer kleiner.

Ein guter Anfang ist schon, die Posteingangsliste übersichtlicher zu machen und so Unwichtigeres von vorneherein auszublenden. Dazu hat Outlook eine Reihe von Tricks auf Lager, die nur eine simple Einmal-Konfiguration und keine Umstellung von Arbeitsweisen oder Workflows erfordern.

Auf einen Blick

Die einzige optische Gliederung, die Outlook in der Standardeinstellung zu bieten hat, ist die fettgedruckte Darstellung ungelesener Nachrichten. Dahinter steckt eine sogenannte bedingte Formatierung, wovon sich noch viel mehr anlegen lassen.

Denkbar ist zum Beispiel das Einfärben aller eingehenden Nachrichten von einem besonders wichtigen Absender, etwa dem Vorgesetzten. Oder die Kennzeichnung von Mails, in denen man nicht direkter Adressat, sondern nur Cc-Empfänger ist.

So gehts: Öffnen Sie den Posteingang und klicken im Menü "Ansicht" auf "Ansichtseinstellungen". In der folgenden Dialogbox wählen Sie "Bedingte Formatierung...". Es öffnet sich eine Dialogbox, die alle bereits eingerichteten Formatierungsregeln auflistet, so auch die Fettung für ungelesene Nachrichten. Ein Klick auf "Hinzufügen" legt eine neue an, der Sie zunächst einen aussagekräftigen Namen geben, etwa "nur auf Cc". Danach bestimmen Sie, bei welcher Bedingung die Formatierungsregel greifen soll. Die wählen Sie nach einem Klick auf "Bedingung..." im folgenden Fenster aus. Im Feld neben "Von..." können Sie zum Beispiel einen bestimmten Absender festlegen. Für das "Cc"-Beispiel markieren Sie "In denen ich" und wählen aus der daneben ausklappenden Liste "mit weiteren Empfängern auf der CC-Liste stehe".

Eine Menge weiterer Bedingungen finden sich hinter den Karteireitern "Weitere Optionen" und "Erweitert". Nach einem Klick auf "Ok" landen Sie wieder im Fenster mit der Regelliste. Jetzt gilt es noch festzulegen, wie Nachrichten, die die Bedingung erfüllen, künftig darzustellen sind. Klicken Sie dazu auf "Schriftart" und wählen dann einen gewünschten Font, Schriftschnitt und -größe und/oder eine Schriftfarbe aus. Beim CC-Beispiel, wo Sie Nachrichten eher nicht hervorheben möchten, böte sich eine graue oder kursive Schrift an.

Schließen Sie nacheinander alle Fenster mit OK, woraufhin die Regel sofort aktiv wird und auch vorhandene Einträge in der Nachrichtenliste umgestaltet.

Zusammenhalten, was zusammen gehört

Viele Nachrichten sind Antworten auf andere Nachrichten oder Antworten auf Antworten auf Antworten. Nicht immer steckt der Text der ursprünglichen Mitteilung in der Mail. Manche Nutzer löschen ihn, einige mobile Mail-Clients hängen ihn gar nicht an. Die Suche im Posteingang, worauf sich eine Antwortmail eigentlich bezieht, kann viel Zeit verbrennen.

Outlook bietet eine spezielle Ansicht, die alle Nachrichten, die zu einer Antwortkette (in der Outlook-Terminologie: Unterhaltung) gehören, in einer Art Baumstruktur gebündelt anzeigt. Um sie zu aktivieren, sind nur zwei Mausklicks nötig: Im Menü "Ansicht" setzen Sie das Häkchen bei "Als Unterhaltungen einstellen" und beantworten anschließend noch die Frage, ob diese Einstellung nur im aktuell gewählten Ordner (z. B. dem Posteingang) oder für alle Ordner gelten soll.

Auf den ersten Blick scheint sich danach in der Posteingangsliste nichts geändert zu haben. Allerdings ist manchen Einträgen jetzt ein kleines Dreieck vorangestellt, was eine Unterhaltung darstellt, also eine Kette aus mehreren Mails. Ein Klick auf dieses Dreieck klappt die erste Ebene mit allen empfangenen Nachrichten der Unterhaltung aus. Ein weiterer Klick stellt das Dreieckssymbol schräg und listet auch die eigenen Beiträge auf.

Wenn Sie sich das Geklicke sparen möchten, wählen Sie im Menü "Ansicht" unter "Unterhaltungeinstellungen" die Option "Ausgewählte Unterhaltung immer aufklappen". Dann reicht es, einen Eintrag im Posteingang anzuklicken, um - falls vorhanden - den gesamten Unterhaltungsverlauf automatisch aufzuklappen.

Outlook kann zudem lange Unterhaltungen automatisch aufräumen. Die Idee: Da normalerweise beim Antworten auf eine Nachricht auch der ursprüngliche Textverlauf enthalten ist, speichert man alles doppelt und dreifach. Outlook versucht zu analysieren, welche Mails alle bisherigen Texte enthalten und löscht alle überflüssigen Kopien. Klicken Sie dazu eine beliebige Nachricht aus der Unterhaltung mit der rechten Maustaste an und wählen Sie "Unterhaltung aufräumen" aus dem Kontextmenü.

Wenn Sie dem Mechanismus nicht trauen, können Sie unter "Optionen/E-Mail/Unterhaltungen aufräumen" einen anderen Zielordner als den Papierkorb für aufgeräumte Nachrichten festlegen.

Ebenfalls per Kontextmenü lassen sich Unterhaltungen komplett "Ignorieren", um sich aus der kollegialen Diskussion über das richtige Katzenfutter komplett auszuklinken. Dann landen künftig alle zur Unterhaltung gehörenden Nachrichten direkt im Papierkorb.

Selektive Wahrnehmung

c't Statt den Posteingang anzuzeigen, können Sie mit Suchordnern eine gefilterte Ansicht erzeugen.

Noch übersichtlicher wird der Posteingang, wenn Sie ihn gar nicht komplett anzeigen. Stattdessen verwenden Sie einen virtuellen Ordner mit einer nach wählbaren Kriterien gefilterten Ansicht. Outlook bietet solche Ordner unter dem Begriff "Suchordner". Sie enthalten selbst gar keine Nachrichten, sondern lediglich nach definierten Regeln gefilterte Ansichten von Mails, die in anderen Ordnern liegen. So lässt sich die Darstellung zum Beispiel auf Nachrichten von bestimmten Empfängern und Gruppen, ausschließlich internen oder externen Absendern oder Mails mit bestimmten Schlagwörtern im Betreff oder Nachrichtentext begrenzen.

Klicken Sie dazu in der Outlook-Ordnerliste mit der rechten Maustaste auf "Suchordner" und wählen "Neuer Suchordner". Es öffnet sich ein Dialog mit einigen Filter-Vorauswahlen, etwa "Nachrichten von bestimmten Personen". Nach der Auswahl einer Option tragen Sie im unteren Bereich das Suchkriterium ein, zum Beispiel die E-Mail-Adresse eines bestimmten Absenders. Die können Sie nach einem Klick auf "Auswählen..." entweder aus Ihrem Adressbuch wählen oder im selben Dialog per Hand eintragen. Auch mehrere, per Semikolon getrennte Adressen sind erlaubt.

Um hingegen nur interne Mails im Suchordner aufzulisten, gehen Sie genauso vor, tragen aber als Absendernamen ein "@", gefolgt von der Unternehmens-Domain ein, also etwa "@meinefirma.de".

Das Gegenteil, also nur Mails von außen im Suchordner anzuzeigen, richten Sie etwas anders ein: Aus der Liste der Kriterien wählen Sie den untersten Eintrag namens "Benutzerdefinierten Suchordner erstellen". Klicken Sie dann auf "Auswählen..." und geben im folgenden Fenster einen Anzeigenamen ein. Nach einem Klick auf "Kriterien..." wechseln Sie zur Registerkarte "Erweitert". Sie gelangen zu einem Fenster, in dem sich Kriterien frei zusammenklicken lassen. Unter "Feld" wählen sie "Adressfelder" und dann "Von". Die "Bedingung" stellen Sie auf "enthält nicht" und tragen wie im vorigen Beispiel im Feld "Wert" die Domain Ihrer Firma mit vorangestelltem "@" ein. Klicken Sie jetzt noch auf "Zur Liste hinzufügen" und schließen Sie alle Dialogfelder.

Wenn Sie möchten, sorgen Sie noch dafür, dass Outlook künftig nicht mit dem Posteingang startet, sondern gleich einen bestimmten Suchordner anzeigt. Öffnen Sie "Datei/Optionen/Erweitert" und wählen Sie im Abschnitt "Starten und Beenden von Outlook" unter "Outlook in diesem Ordner starten" den gewünschten Suchordner.

Wichtig: Wenn Sie einen kompletten Suchordner löschen, passiert den enthaltenen Nachrichten nichts; sie bleiben in ihren ursprünglichen Ordnern, also zum Beispiel dem Posteingang. Löschen Sie allerdings einzelne Einträge im Suchordner, werden die betroffenen Nachrichten wirklich in den Papierkorb entsorgt.

Selbstlernender Vorsortierer

c't In neuen Outlook-Versionen versucht ein Algorithmus, relevante von weniger wichtigen Nachrichten zu trennen.

Die bisherigen Anleitungen gelten auch für ältere Outlook-Versionen, etwa 2010 oder 2013 und mit jeder Art von Mailkonto, unabhängig von Protokoll und Provider. Mit Outlook 2019 und Office 365 hat Microsoft eine weitere Filteransicht für den Posteingang hinzugefügt. Die Funktion nennt sich "Posteingang mit Relevanz" und ersetzt den zuvor für kurze Zeit verfügbaren Mechanismus namens "Clutter". Es handelt sich um eine zusätzliche Filteransicht, die den Posteingang in zwei Bereiche teilt, zwischen denen man über Schaltflächen oberhalb der Nachrichtenliste wechselt. Eingehende Nachrichten werden entweder als wichtig angesehen und unter "Relevant" einsortiert, oder als weniger wichtig und landen in "Sonstige".

Die Entscheidung, in welche Kategorie eine Nachricht fällt, trifft ein selbstlernender Algorithmus. Er wertet zum Beispiel aus, ob Sie Mails bestimmter Absender oder mit bestimmten Schlagworten überhaupt oder erst spät öffnen. Fehlentscheidungen lassen sich korrigieren, indem man Nachrichten mit einem Rechtsklick und Auswahl von "In Sonstige verschieben" oder "In Relevant verschieben" manuell umsortiert. Dabei soll der Algorithmus allmählich besser werden, ähnlich der Funktionsweise von Junk-Filtern.

Da der Mechanismus auf einem Microsoft-Server läuft, funktioniert er nur mit Mails, die über diesen Server geleitet werden. Das trifft nur für Microsoft-Mailkonten (Outlook.com oder Exchange Online) zu. Nutzt man ein solches Konto, findet sich im Menüband "Ansicht" eine Schaltfläche zum Ein- und Ausschalten der Relevanz-Funktion. Bei allen anderen Mailkonten fehlt sie.

Die gezeigten Maßnahmen dienen vor allem der ersten Bewertung und Klassifizierung von Mails und sollen verhindern, dass man sich zu viel mit Unwichtigem beschäftigt. Wer es noch strukturierter will, kann mit Quicksteps oder Regeln gleich auch für das Einsortieren (oder auch Löschen) von Nachrichten in Ordnerstrukturen sorgen. Doch das ist ein anderes Thema.