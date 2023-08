So soll es weitergehen

Doch ganz vorbei ist es noch nicht. Außerhalb von Windows, verspricht Microsoft nun, werde Cortana weiterhin existieren, die Funktion soll künftig »in Outlook Mobile, Teams Mobile, Microsoft Teams-Anzeige und Microsoft Teams-Räumen verfügbar« sein.

In Windows 11 übernehmen andere Programme die Funktionen von Cortana. So lässt sich das PC-Betriebssystem über den »Sprachzugriff in Windows 11« mit gesprochenen Befehlen steuern, Nutzerinnen und Nutzer können auf diese Weise auch dem PC Texte diktieren. Mit Fragen, die man bisher Cortana stellen konnte, soll man sich künftig an die Suchmaschine Bing wenden. Der Microsoft 365 Copilot soll mithilfe von KI den Umgang mit Kalender, E-Mails Chats und anderen Dingen vereinfachen. Noch in der Testphase ist der Windows-Copilot, der innerhalb von Windows 11 als KI-Zentrale dienen soll und sich über Zusatzmodule von Drittanbietern um neuen Fähigkeiten erweitern lassen soll.