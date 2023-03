Bei Microsoft wird der zweite Dienstag im Monat traditionell »Patch Tuesday« genannt. An diesem Tag veröffentlicht das Unternehmen Updates, mit denen in der Zwischenzeit erkannte Sicherheitslücken geschlossen werden, Patches eben. So auch am Dienstag dieser Woche, an dem das Unternehmen insgesamt 80 Sicherheitsupdates veröffentlicht hat. Eine davon hat es besonders in sich, die Lücke mit der Identifikationsnummer CVE-2023-23397 . Sie hat einen Schweregrad mit dem Wert 9,8 von 10, wird also als »kritisch« eingestuft – und wurde laut Microsoft aktiv ausgenutzt.