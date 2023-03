Als Bonus schaltet Microsoft einige weitere Shortcuts frei. Neu sind unter anderem die Kürzel für den »Format Painter«: Mit Strg+Alt+C kann man das Textformat eines markierten Absatzes kopieren und mit Strg-Alt-V auf einen bestehenden Text anwenden. Für Tastatur-Virtuosen gibt es die Kombination Alt+H+V+S, die den Befehl »Paste Special« ausführt. Der sieht besonders viele Optionen zum Einfügen vor: vom einfachen Text über eine JPEG-Datei bis hin zu einer GIF-Grafik. Urheberrechtsexperten können zudem das Copyright-Symbol © besonders einfach einfügen.

Die neuen Tastaturkürzel sollen unter Windows in Word ab der Version 16.0.15831.20174, beim Mac ab Version 16.67.1113.0 freigeschaltet werden – allerdings nicht sofort für alle. Microsoft will die Neuerungen erst nach und nach für immer größere Kundenkreise freischalten. Wann der Prozess abgeschlossen sein soll, verrät der Konzern nicht. Wer nicht so lange warten will, kann Microsofts Hilfsprogrammsammlung PowerToys ausprobieren, die in der aktuellen Version ebenfalls eine Funktion zum Kopieren reinen Textes enthält.