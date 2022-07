Ein anderes Bild zeichnete vergangene Woche der Filmpalast am ZKM. Über den TikTok-Account dieses Karlsruher Kinos landete ein Video im Netz, das zeigte, wie es in einem der Säle nach einer »Minions«-Vorstellung aussah . Zum verdreckten Boden voller Popcorn, Sonnenblumenkernschalen und Getränkebechern hieß es, man bitte »im Namen aller Kinos« um »mehr Respekt«. Mehr als sechs Millionen Mal ist der Clip abgerufen worden, das Außenbild der »Gentleminions« in Deutschland dürfte er entscheidend prägen, zumindest auf TikTok.

Sind die »Gentleminions« wirklich so schlimm?

Aber wie repräsentativ ist dieser Clip? Marcel Malachowski, der als Theaterleiter-Assistent für den Filmpalast am ZKM arbeitet, sagt dem SPIEGEL, es sei schon so, dass die allermeisten Säle, in denen der neue »Minions«-Film lief, »überdurchschnittlich stark verschmutzt« worden seien. Das Beispiel aus dem Video aber sei »mit Abstand der extremste Fall« gewesen.