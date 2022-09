Stau ist eigentlich Alltag für Moskauer Autofahrerinnen und Autofahrer. Am vergangenen Donnerstag jedoch kam es auf der großen Moskauer Hauptstraße Kutusow-Prospekt zu einer ungewöhnlichen Autoanhäufung. In einem Video ist zu sehen, wie gelbe und gelb-weiße Taxis in langen Schlangen auf der Straße in Fahrtrichtung Triumphbogen stehen und augenscheinlich versuchen, dasselbe Ziel zu erreichen – Grund war offenbar der Hack einer Taxi-App.