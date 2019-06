Sicherheitslücke Firefox-Nutzer sollten ihren Browser jetzt updaten

Nutzer des Browsers Firefox sollten sicherstellen, dass sie dessen aktuelle Version verwenden. Sie heißt Firefox 67.0.3 oder, in der sogenannten ESR-Variante der Software, 60.7.1.

Firefox-Hersteller Mozilla hat am Dienstag vor Schwachstellen in den bisherigen Browser-Versionen gewarnt. Durch die Manipulation von JavaScript-Elementen lässt sich demnach ein Absturz herbeiführen, den Angreifer ausnutzen können. Mozilla hat die Lücke in die Kategorie "kritisch" eingestuft. Nach Angaben des Unternehmens wird der Softwarefehler bereits aktiv ausgenutzt.

Auf das Problem aufmerksam gemacht wurde Mozilla von Samuel Groß, der für Googles Project Zero, aber auch für das IT-Sicherheitsteam des Kryptowährungs-Marktplatzes Coinbase tätig ist.

Üblicherweise aktualisiert sich Firefox von selbst auf die neueste Version, vorausgesetzt, der Browser wird irgendwann neu gestartet. Welche Version der Software man nutzt, erfährt man über das Menü Hilfe. Dort klickt man auf Über Firefox. Lädt man sich Firefox von der offiziellen Mozilla-Website herunter, bekommt man direkt die neueste Version.