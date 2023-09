Genüsslich breiten die Experten der Mozilla Foundation die absurdesten Fundstellen aus, die sie in den meist für den US-Markt bestimmten Dokumenten gefunden haben: Sechs Hersteller geben demnach etwa an, dass sie genetische Informationen sammeln dürfen, Nissan will auch sexuelle Aktivitäten und Informationen über die Intelligenz seiner Kunden speichern.

Fiktive Informationssammlung?

Einerseits zeigt die Studie, dass Datenschutzerklärungen oftmals »Write only documents« sind, also so geschrieben werden, dass die sie möglichst niemand liest, der nicht explizit dafür bezahlt wird. Immer wieder machen sich kleine Firmen einen Spaß daraus, sich in ihren Nutzungsbedingungen etwa das Recht an den Erstgeborenen der Nutzerinnen und Nutzer zusichern zu lassen oder Lesern Geldgeschenke zu versprechen, die dann niemals eingelöst werden. Ein lästiger, bürokratischer Akt ohne Bedeutung also? Warum sollte sich also etwa Nissan nicht die Informationsrechte am Sexleben der Insassen seiner Autos sichern?