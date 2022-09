Einen Basketball in einen Korb werfen? Das war den Entwicklern von Frosty Pop bei »Shooting Hoops« offenbar zu simpel. Daher haben sie zusätzlich noch eine Druckluftpistole an den Ball gebunden. Sobald der Abzug per Fingertipp betätigt wird, wird der Ball in die entgegengesetzte Richtung des Laufs katapultiert – und muss irgendwie in den Korb bugsiert werden. Das ist richtig schwierig. So schwierig, dass einige Nutzer das Spiel mit nur einem Stern abstrafen und sich beklagen, dass sie nicht einmal das erste Level schaffen.

Dabei klappt es mit ein bisschen Übung ganz gut, den Ball einzunetzen. Für Wartezeiten an der Bushaltestelle ist die App optimal geeignet. Wer allerdings Langzeitmotivation sucht, ist mit dem Spiel an der falschen Adresse. Der Spaß ist recht schnell wieder vorbei, obwohl man zur Abwechslung auch in einen Fadenkreuzmodus wechseln und den Ball auf diese Weise in den Korb ballern kann.

»Shooting Hoops«, für iOS und Android , ab 4 Jahren