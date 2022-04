221,6 Millionen Menschen zahlen für Netflix – und machen den Dienst so zum größten Premium-Streamingservice der Welt. Seit einiger Zeit jedoch wird die Luft an der Spitze dünner: Netflix' Wachstum lahmt, Alternativen wie Disney+ gewinnen an Attraktivität. Und in Zeiten steigender Abopreise und Lebenshaltungskosten dürften manche Kunden überdenken, ob ihnen Serien wie »Bridgerton« wirklich bis zu 18 Euro pro Monat wert sind. Wie ernst die Lage für Netflix ist, zeigen die neuen Zahlen: Erstmals seit mehr als zehn Jahren gab das Unternehmen bekannt, dass seine Kundenzahl im vergangenen Quartal zurückgegangen ist, um 200.000. Erklärt wird dies mit dem Ukrainekrieg und dem Aus für 700.000 Abos in Russland, aber auch mit dem steigenden Konkurrenzdruck. Und nicht einmal Netflix selbst hält die Entwicklung für einen einmaligen Ausrutscher: Für das laufende Quartal rechnet das Unternehmen mit dem Verlust von weiteren zwei Millionen Abonnenten.

Bild vergrößern Netflix: Über Jahre ging es immer nur bergauf Foto: IMAGO/Dmitry Feoktistov / IMAGO/ITAR-TASS

Der Streamingriese schrumpft. Nur ganz langsam, aber doch so unerwartet, dass die Netflix-Aktie nach der Mitteilung mehr als ein Viertel an Wert verlor. Ihr Coronahoch scheint vorbei zu sein. Im Zuge seiner Wachstumsprobleme rückt Netflix ein Thema in die Öffentlichkeit, zu dem es lange eine ambivalente Haltung zeigte: das Teilen von Accounts. So ist es zwar nicht erlaubt, das eigene Netflix-Passwort an Menschen außerhalb des eigenen Haushalts weiterzugeben. Dem Dienst allerdings war diese Regel über Jahre herzlich egal, das Geschäft wuchs ja. Am Dienstag hat Netflix nun das Ausmaß des Phänomens auf seiner Plattform skizziert. Das Unternehmen geht demnach davon aus, dass weltweit mehr als 100 Millionen Haushalte Netflix schauen, ohne selbst ein Abo zu haben. »Sie lieben den Dienst«, behauptete Firmenchef Reed Hastings. »Wir müssen dafür nur in gewissem Maße bezahlt werden.« Noch gibt keine Ideallösung für den Umgang mit Nutzern, die sich gern bei Dritten einloggen, aber keine eigenen Abos abschließen. Natürlich können Anbieter versuchen, sie mit technischen Mitteln zu identifizieren und auszusperren. Es besteht aber die Gefahr, dass sie es sich dadurch mit den eigentlichen Account-Inhabern verscherzen. So könnten Anbieter vielleicht sogar mehr verlieren als gewinnen – auch weil ohne all die heimlichen Mitschauer womöglich weniger Menschen über ihre Filme oder Serien reden. Julia Alexander , die für Parrot Analytics den Markt analysiert, sagte mir neulich , ein Vorstoß gegen das Teilen von Passwörtern könnte zu einer höheren Abwanderungsrate führen »als eine Preiserhöhung um ein oder zwei Dollar alle 18 Monate«.