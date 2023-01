Netflix schreibt dazu: »Wir verwenden Informationen wie IP-Adressen, Geräte-IDs und Kontoaktivitäten, um festzustellen, ob ein in Ihrem Konto eingeloggtes Gerät mit Ihrem Hauptstandort verknüpft ist.«

»Aber da hält sich sowieso keiner dran«

In dem Fall, dass man sich zum Beispiel im Urlaub mit einem nicht oder nicht mehr mit dem Hauptstandort verbundenen Gerät in sein Konto einwählen will, kann es laut Netflix passieren, dass das Gerät erst einmal keinen Zugriff erhält. Man könne dann aber »einen zeitlich begrenzten Code anfordern, mit dem Sie Netflix an sieben aufeinanderfolgenden Tagen nutzen können«. Diese Regel soll auch die Nutzung des Dienstes von einem anderen Wohnsitz aus ermöglichen, wenngleich offenbar immer nur für sieben Tage. Dann muss wohl erneut ein Code angefordert werden.