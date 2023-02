Mit dem Start in Portugal und Spanien zeichnet sich ab, dass die Preise für die Abo-Erweiterung in verschiedenen europäischen Ländern unterschiedlich sein werden. In Portugal sind es 3,99 Euro im Monat pro hinzugefügter Person, in Spanien 5,99 Euro. Jenseits von Europa gilt die neue Regelung ab sofort auch in Neuseeland und Kanada.

Zu Deutschland wurden zunächst keine Angaben gemacht. Im Netflix-Blogpost heißt es aber, das Unternehmen sei nun bereit, seine neuen Angebote »in den kommenden Monaten auf breiterer Basis« auszurollen. Werbefreie Netflix-Abos kosten hierzulande derzeit zwischen acht und 18 Euro pro Monat, je nach Bildqualität und Streamzahl.