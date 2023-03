Neue Community-Richtlinien TikTok schränkt Challenges stärker ein

Zu den Neuerungen gehören außerdem ausführlichere Festlegungen dazu, welche Beiträge in dem Für-Dich-Feed auftauchen dürfen, der individuell für Nutzerinnen und Nutzer von Algorithmen zusammengestellt wird. Nicht erlaubt sind künftig etwa Videos mit Falschinformationen zum Klimawandel, die wissenschaftlichen Erkenntnissen widersprechen. Videos, die von Software erzeugte Figuren oder Objekte beinhalten, müssen nun klar gekennzeichnet werden. Es ist ausdrücklich verboten, Privatleute mit Computer-Darstellungen zu imitieren.

Die neuen Richtlinien sollen am 21. April in Kraft treten, wie TikTok am Dienstag ankündigte.