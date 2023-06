Ein von WhatsApp seit 2016 gewohnte Privatsphäre-Feature hingegen wird in den Kanälen fehlen: die standardmäßig aktivierte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Auch das dürften Telegram-Nutzerinnen und -Nutzer schon kennen, denn Beiträge in Kanälen können dort gar nicht mit dieser besonders sicheren Form der Verschlüsselung geschützt werden. WhatsApp erwägt nach eigenen Angaben immerhin, »das in der Zukunft als Option« anzubieten.

Zur Begründung teilte WhatsApp auf SPIEGEL-Anfrage mit, die Kanäle sollten ein möglichst großes Publikum erreichen. Ende-zu-Ende-verschlüsselte Kanäle seien eher »für eine eingeschränkte Zielgruppe sinnvoll«, als Beispiel nennt WhatsApp gemeinnützige oder gesundheitsbezogene Organisationen.