Der Anwalt mit den Fake-Fällen, über den man sich nun nicht nur in seiner Branche lustig macht, verfügt laut der »New York Times« über drei Jahrzehnte an Berufserfahrung in New York. Dem Bericht zufolge versprach der Mann, sich in Zukunft nicht mehr auf ChatGPT zu verlassen, ohne sich selbst eindeutig von der Echtheit der Daten zu überzeugen. Den Artikel der Zeitung wollte er nicht kommentieren.