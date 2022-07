Das alles klang und klingt für mich nach einem Feature, das in schlimmen Situationen Zeitvorteile bietet: etwa, indem Rettungskräfte so früh wie möglich erfahren, welche Medikamente eine Person nimmt oder wen sie in so einer Situation gern informiert oder an ihrer Seite wüsste. Zugleich stellt sich die Frage, ob die Informationen auf dem Handy im Alltag von Retterinnen und Rettern überhaupt beachtet werden.