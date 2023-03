Word könnte man demnach beauftragen: Formuliere den dritten Absatz prägnanter und schreibe das Dokument in einen lockereren Tonfall um,

in Excel : Schlüssele die Verkäufe nach Art und Verkaufskanal auf und erstelle eine Tabelle,

in Powerpoint : Erstelle auf Grundlage eines Word-Dokuments eine Präsentation mit fünf Folien und füge relevante Symbolfotos ein,

in Outlook: Erstelle eine Zusammenfassung der E-Mails, die ich während meiner Reise vergangene Woche verpasst habe und markiere alle wichtigen Nachrichten,

in Teams: Fasse zusammen, was ich in der Sitzung verpasst habe. Welche Punkte sind bisher angesprochen worden? Wo gibt es Streitpunkte?

»Der heutige Tag markiert den nächsten großen Schritt in der Entwicklung der Art und Weise, wie wir mit Computern interagieren«, sagte Microsoft-Chef Satya Nadella bei der Präsentation in Redmond. Der »Microsoft 365 Copilot« kombiniere die Fähigkeiten von LLMs mit Geschäftsdaten und Microsoft-Apps, heißt es von Unternehmensseite weiter. Das Kürzel LLM steht für sogenannte Large Language Models, also Sprachmodelle, wie Metas LLaMA oder das weit bekanntere GPT von OpenAI, dessen Version 4 am Dienstag vorgestellt wurde. Microsoft hat sich mit einem Milliardenbetrag an OpenAI beteiligt.