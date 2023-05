Online-Dating Ü50 »Frauen in meinem Alter fällt es schwer, sich attraktiv zu verkaufen. Man will ja nicht verzweifelt wirken«

Dating-Apps sind nur etwas für junge Leute? Das ist ein Vorurteil. Hier erzählen drei Frauen über 50, was sie in Online-Singlebörsen erlebt haben – und was Neueinsteigerinnen vorab wissen sollten.