OpenTalk richtet sich insbesondere an Unternehmen und Behörden. Nach SPIEGEL-Informationen wird der Dienst bereits in mehreren staatlichen Einrichtungen erprobt oder wurde für Pilotprojekte beauftragt, so etwa im Umweltbundesamt oder durch die Senatskanzlei in Schleswig-Holstein. In der Thüringer Verwaltung wird das System derzeit getestet. Behörden nutzen in Deutschland bisher noch regelmäßig Videocall-Dienste aus den USA.