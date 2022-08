Amtliche App mit Zwangspreis

»Mit der ›WarnWetter‹-App versorgt der Deutsche Wetterdienst im Rahmen seines gesetzlichen Auftrages die breite Öffentlichkeit und die Einsatzkräfte aus dem Katastrophen-, Bevölkerungsschutz und Umweltschutz mit wichtigen Hinweisen zur aktuellen Warn- und Wettersituation«, heißt es auf der Webseite der Bundesoberbehörde.

Vor einigen Jahren klagten kommerzielle Wetteranbieter gegen das Angebot der öffentlichen Hand – mit Erfolg. Seit März 2020 kostet die Vorhersage von Temperaturen, Regen, Wind und Blitzen einmalig 1,99 Euro innerhalb der kostenlosen App. Auch der Zeitschieber auf der Karte ist der kostenpflichtigen Version vorbehalten. Einmal freigeschaltet, kann man den In-App-Kauf auf mehreren Geräten nutzen. Die kostenfreie Version informiert über die Großwetterlage und warnt vor Unwettern wie Gewitter, Schnee und Glätte in Deutschland sowohl an der Küste als auch in Binnenseen und in den Bergen. Das macht sie zu einem wertvollen Begleiter.

Zur Planung von Wanderungen bieten sich verschiedene Routenplaner-Apps an . »Outdooractive« besticht durch Insiderkenntnisse von Tourismusverbänden, »alpenvereinaktiv« durch das Wissen der Alpenvereine aus Deutschland, Österreich und Südtirol. Die abopflichtige App ist ganz auf Bergsport ausgerichtet. Das Angebot der Wander- und Radfahrer-App »Komoot« präsentiert sich vielfältiger und umfasst alles von der Bergtour bis zum Stadtspaziergang.

Apps für Surfer

Wassersportler sind auf verlässliche und detaillierte Informationen zu spezifischen Wetterdaten wie Luft- und Wassertemperatur, Wind, Wellen und Strömung angewiesen. Der Blick auf Windradar und Wellenbedingungen erspart Wellenreitern, Kitesurfern und Windsurfern nicht nur unnötige Wege bei Flaute, er kann auch verhindern, dass man sich versehentlich in Gefahr begibt oder weil man die eigenen Kräfte überschätzt hat.

Wer nicht mit einer Surfschule, sondern auf eigene Faust zu Wind und Wellen aufbricht, sollte den Tag mit einem Blick auf eine Surf-App beginnen. Verschiedene Anbieter informieren über die Bedingungen am Strand der Wahl. Nicht alle Dienste nutzen dieselbe Datenbasis. Was an einer Stelle fehlt, findet man an einer anderen.

Eine der beliebtesten Surfer-Apps heißt »Magic Seaweed«. MSW informiert über Swell, also Wellenhöhe, -abstand und -richtung, Windgeschwindigkeit und -richtung sowie Temperatur vor Ort. Laut Anbieter zeigt die App Daten zu nahezu 3000 Stränden in 180 Ländern, dazu Livebilder von über 550 Webcams, Fotogalerien und Nutzerbewertungen.

Webseite und App haben außerdem einen Newsbereich mit Artikeln und Videos aus der Welt der Wellenreiter. So ist sie gleichzeitig eine Art Surfer-Reiseführer. Ohne Abo kann man auf sieben Tage Wettervorhersage und die Webcams zugreifen. Die Vorhersage der kostenpflichtigen Version erstreckt sich auf die nächsten 16 Tage, wobei die Genauigkeit mit längerer Dauer wie bei jedem anderen Wetterbericht abnimmt. Abonnenten erhalten für 2,69 Euro im Monat Werbefreiheit und Zugriff auf die historische Datenbasis, um etwa die Bedingungen zu bestimmten Jahreszeiten abschätzen zu können.