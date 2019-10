Ärger um App Peking wirft Apple Unterstützung der Hongkong-Proteste vor

Auto-Icons mit Blaulicht zeigen auf der digitalen Karte "HKmap.live" an, wo die Polizei in Hongkong gerade unterwegs ist. Die entsprechenden Informationen haben Nutzer zur Verfügung gestellt, die Macher der Karte setzen aufs sogenannte Crowdsourcing. In Apples App Store steht "HKmap.live" seit dem 5. Oktober als App zum Download bereit - was nun dazu geführt hat, dass die chinesische Regierung den Tech-Konzern kritisiert.

Das Parteiorgan "Volkszeitung" warf Apple am Mittwoch vor, Randalierer zu unterstützen: Die App mache es Demonstranten leichter, sich an gewalttätigen Aktionen zu beteiligen. "Apples Zustimmung zu der App hilft natürlich den Randalierern. Was ist die tatsächliche Absicht?", schrieb das Blatt.

hkmap Karte von "HKmap.live"

Bei Apple Music biete der Konzern zudem ein Lied an, das offen für die Unabhängigkeit Hongkongs von China eintrete, heißt es. Niemand wolle das US-Unternehmen in die Unruhen in der Sonderverwaltungsregion hineinziehen: "Die Menschen haben aber Grund zu der Annahme, dass Apple Geschäft mit Politik und sogar illegalen Handlungen vermischt." Apple müsse "über die Konsequenzen seiner unklugen und rücksichtslosen Entscheidung nachdenken".

Die App erst nicht zugelassen

Apple hatte sich als Reaktion auf Kritik auf die Seite der Demonstranten gestellt. Die Crowdsourcing-App "HKmap.live" hatte Apple anfangs nicht im App Store zugelassen, wie deren anonyme Entwickler auf Twitter schrieben. Das Unternehmen hatte diese Entscheidung dann aber wieder revidiert und die App doch verfügbar gemacht. Einem Medienbericht zufolge ist "HKmap.live" in der Kategorie "Reise" in Hongkong die App mit den höchsten Downloadzahlen.

"Wenn die Brutalität und der Wahnsinn der Polizei auf den Straßen von Hongkong zunimmt, verlasse ich mich auf diese App, um mich durch die Stadt zu navigieren, wenn ich nach Hause will oder zur Arbeit gehen muss", schreibt etwa der Nutzer "Kaoichen" in seiner Bewertung im App Store.