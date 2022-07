Die Auswahl ist mittlerweile gewaltig: Streaminganbieter wie Netflix, Amazon Prime und Disney+ fluten ihre Videoportale jede Woche mit neuen Filmen und Serien. »PrimeFlix« hilft dabei, die Übersicht zu behalten. Mit der App lassen sich Filmlisten erstellen und TV-Serien nach Staffeln auflisten. Per Checklistenfunktion kann man abhaken, welche Folgen man schon gesehen hat. Wer eine Filmempfehlung von Freunden bekommt, kann sich den Titel in eine To-do-Liste eintragen, um sich an den Streifen zu erinnern.

Die App saugt sich die digitalen Filmplakate aus der Online-Datenbank TMDB, daher sehen die Listen ziemlich schick aus. Der Blick in die Statistik offenbart zudem eine schonungslose Abrechnung all der Zeit, die das Binge-Watching der Lieblingsserien bereits verschlungen hat. Schade ist, dass die App die Serien keinem Streamingportal zuordnet. So weiß man nicht, wo die Staffeln gerade laufen.

»Primeflix«, für iOS und Android , kostenlos