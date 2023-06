»Keiner von uns tut dies leichtfertig: Wir tun das, was wir tun, weil wir Reddit lieben, und wir glauben wirklich, dass diese Veränderung es unmöglich machen wird, weiterhin das zu tun, was wir lieben«, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme, der streikenden Moderatoren. Nach einer Übersichtsseite sind inzwischen über 6200 von mehr als 7200 Communities offline gegangen, darunter viele Communities mit mehreren Millionen Abonnenten.