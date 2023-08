Wer im Ausland ohne Sprachkenntnisse den Bahnhof sucht oder seine Cola ohne Eiswürfel bestellen möchte, hat mit dem Microsoft Translator einen praktischen Helfer dabei. Die App zeichnet per Mikrofon auf, was man sagen möchte. Ein paar Sekunden später spuckt die App die Übersetzung in der Landessprache aus und lässt sie auf Wunsch von einer Computerstimme vorlesen. Das klappte in unserem Test erstklassig. 70 Sprachen sind mit an Bord und lassen sich zuvor herunterladen, damit man den Übersetzer auch im Daten sparenden Offlinebetrieb nutzen kann.

Sogar an einen Fluchmodus hat Microsoft gedacht: Wenn man die entsprechende Option aktiviert, werden auch anstößige Wörter übersetzt, die ansonsten nur mit Sternchen symbolisch angezeigt werden. Die Übersetzung fotografierter Texte enttäuscht jedoch. Wenn man etwa eine Speisekarte abfotografiert, um sie übersetzen zu lassen, schrumpft die Zahl der verfügbaren Sprachen auf 20, Bulgarisch, Rumänisch, Thailändisch und Ukrainisch etwa sind in diesem Modus nicht verfügbar. Diese Länder werden nur bei der Sprach- oder Texteingabe unterstützt. In den App-Kommentaren beklagen sich zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer grundsätzlich über die dürftige Qualität der Übersetzung von Kamerascans.

Microsoft Translator, iOS und Android , ab 4 Jahren, kostenlos