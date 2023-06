Zudem muss die eigene Steueridentifikationsnummer (Steuer-ID) eingegeben werden, die sich zum Beispiel auf dem Einkommensteuerbescheid findet. Die Rentenversicherung prüft nach eigenen Angaben, ob künftig noch andere Möglichkeiten einer sicheren Authentifizierung angeboten werden können.

Die Nutzung des Onlineportals ist den Angaben zufolge freiwillig, kostenfrei und mit allen gängigen Internetbrowsern möglich. Das Angebot solle »den Bürgerinnen und Bürgern dabei helfen, einen besseren Überblick über den Stand ihrer individuellen Altersvorsorge-Situation zu haben«, so die Deutsche Rentenversicherung. Es könne zudem »Grundlage für eine weitergehende Beratung sein, um etwaige Lücken in der Altersversorgung frühzeitig erkennen und handeln zu können«. Noch befindet sich das Projekt offiziell in einer Pilotphase, ein Regelbetrieb ist ab Ende 2023 geplant.