Wegen des Missbrauchs seiner Machtposition im App Store soll Apple in Russland ein Bußgeld zahlen. Dies gab die russische Kartellbehörde (FAS) am Dienstag bekannt. Über die genaue Höhe der Strafe ist noch nichts bekannt, die Summe soll sich aber am Umsatz des iPhone-Konzerns orientieren.