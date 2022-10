Es geht hier nicht um mich oder mein Kind, wir sind nur der situative Anlass für Tiraden, die tief blicken lassen. Denn natürlich ist völlig klar, dass ich und mein Kinderwagen samt Kind zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Leid-Situation waren, wir haben den Nicht-Besuch des Pfefferbergs dann auch knapp überlebt.

Aber es ist ebenso klar, dass alternativlose Pflastersteine eine Reihe von Menschen diskriminieren – und trotzdem erbittert verteidigt werden, mit Spott, Beschimpfungen, großem Gezeter samt Herabwürdigung von gar nicht anwesenden Latte-Macchiato-Müttern. Sei es aus egoistischen, empathielosen Gründen (für mich ist das gut) oder aus schlichter Kinderfeindlichkeit (Denkmalschutz ist wichtiger als Kinderwägen). Mir ist nicht besonders wichtig, ob ich mit Kinderwagen über den Vorplatz des Berliner Pfefferbergs laufen kann oder nicht.

Doch wenn jemand das nächste Mal wissen möchte, warum Deutschland trotz einiger Verbesserungen noch immer als kinderfeindliches Land gilt, dann kann man antworten: Weil es massenhaft Spott und Beschimpfungen nach sich zieht, auf ungünstige Situationen für Kinder und ihre Eltern hinzuweisen. Und das ist Ausdruck einer strukturell kinderfeindlichen Haltung.

Womit wir – weit abseits meiner Kopfsteinpflasterbeschwerde – beim eigentlichen Problem wären. Warum sind zwanzig Prozent der Kinder in Deutschland armutsgefährdet? Warum sind die Geburtenraten so niedrig? Warum können es sich so viele Menschen wirtschaftlich nicht leisten, Kinder zu bekommen? Warum herrscht in Deutschland eine oft beschämende Unvereinbarkeit von Beruf und Familie? Warum gibt es für Schichtarbeitende keine vernünftigen Kinderbetreuungslösungen? Warum ist die deutsche Bildungslandschaft in so beschämendem Zustand? Warum sind so viele Eltern jeden Tag durch die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Zumutungen verzweifelt?

Weil Kinder und in der Folge ihre Eltern auf der Prioritätenliste entgegen aller Beteuerungen noch immer sehr weit hinten stehen. Und das liegt an der tiefsitzenden, strukturellen Kinder- und Familienfeindlichkeit, der gleichen hasserfüllten Regung, die Tausende Menschen ernsthaft Pflastersteine gegen Kinderwägen verteidigen lässt.