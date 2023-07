Dafür sind die Basistarife mitunter billiger. Wer allerdings das neue Serienpaket für 5,99 Euro im Monat buchen will, muss mehrere Nachteile in Kauf nehmen: Sky spielt Werbung ein, die Serien sind nur noch in geringerer Auflösung erhältlich, und die Kündigungsfrist beträgt sechs Monate. Das Abo mit monatlicher Kündigungsfrist kostet zwei Euro pro Monat mehr. Das Live-Sport-Abo beginnt ab 24,99 Euro im Monat, die Mindestvertragslaufzeit liegt hier bei zwölf Monaten.