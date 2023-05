Wird der Bot danach gefragt, ob er ein Freund ist, bejaht er dies im Test. Einmal schlägt er bei der Frage auch das Teilen von Snaps vor. Snaps ist die Bezeichnung für Bildnachrichten in der App, die nach dem Öffnen automatisch gelöscht werden. Er bittet also darum, Bilder zugeschickt zu bekommen, und erkennt offenbar auch, was darauf zu sehen ist: Nachdem ihm testweise ein Foto aus dem ICE-Fenster geschickt wurde, bezieht er sich in seiner Antwort darauf. Allerdings kann »My AI« in der kostenlosen Version selbst keine Bilder als Antwort schicken. Das macht er nur bei denjenigen, die das Premium-Paket abonniert haben. Dann soll der Bot mit einem von der Software generierten Foto antworten, wie etwa die »Süddeutsche Zeitung « berichtete.