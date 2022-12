Das Büro in Seattle werde ganz geschlossen, berichtete eine Reporterin von »Platformer«, das Personal solle von zu Hause aus weiterarbeiten, so stehe es in einer E-Mail an die Betroffenen.

An Weihnachten habe Musk außerdem Leute nach Sacramento beordert, um das dortige Twitter-Rechenzentrum abzuschalten. Einige Tage später kam es zu Ausfällen beim Onlinedienst, ohne dass Twitter die Gründe dafür erklärt hätte. Drei Informanten der »New York Times« gaben an, ohne die Abschaltung der Server in Sacramento wäre der Vorfall leichter abzufangen gewesen.