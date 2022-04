Rechtschreib- und Grammatikfehler sowie falsche Groß- und Kleinschreibung : Wie im oben genannten Beispiel zu sehen, finden sich solche Fehler in der Betreffzeile. Echte E-Mails seien immer fehlerfrei, heißt es auf dem Portal, was wohl etwas hochgegriffen ist. Derart auffällige Rechtschreibschwächen sind bei professionellen Anbietern allerdings wirklich selten.

Absender der E-Mail prüfen : Die Absenderadresse verdächtiger E-Mails (in diesem Fall rechnung1@application.com) sollte man mit Angaben des Anbieters im Internet, etwa in dessen Impressum, oder mit alten E-Mails vergleichen. Oft hilft es auch, die angegebene Adresse zu googeln.

Grund des Schreibens überprüfen: Gleichen Sie die in der Mail geäußerten Angaben mit Ihrem Konto beim jeweiligen Anbieter ab und prüfen Sie so, ob die Behauptung stimmen kann. Außerdem, so die Verbraucherschützer, fordere Spotify nicht dazu auf, persönliche Daten per Mail zu versenden.